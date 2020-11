Nieuw regioblok vanaf 4 januari op NPO 2, mogelijk ook programma’s vooruitkijken in NPO Start

Minister Arie Slob (Media) maakte die datum vandaag bekend tijdens het debat over de mediabegroting. Het aanvankelijke plan was om dat vanaf 1 januari te doen, maar dat gaat niet lukken. ,,Het wordt 4 januari, het begin van de nieuwe werkweek”, zei Slob.

Over deze regionale vensters, die het bereik van regionieuws moeten vergroten, wordt al jaren gesproken. Door juridische en financiële haken en ogen kwam het plan maar moeizaam van de grond. In 2019 was er nog het idee om heel NPO 3 om te vormen tot een regiozender, maar dat stuitte op groot verzet van de NPO, die de jongerenzender juist wilde behouden. In de zomer van 2020 werd bekend dat in plaats daarvan een twee uur durend regioblok op NPO 2 zou komen.

Vooruitkijken op NPO Start

Slob stelde ook dat het waarschijnlijk mogelijk wordt om via de gratis terugkijkdienst van de publieke omroep, NPO Start, tv-programma’s vooruit te kijken. Dat kan nu alleen met de betaalde dienst NPO Plus à 2,95 euro per maand. De NPO moet daar nog een aanvraag voor doen. Dat gebeurt mogelijk nog dit jaar. Slob stelde daar graag aan mee te werken. ,,Dan worden ook previews gratis voor iedereen toegankelijk.”

De ChristenUnie sprong vandaag in deze krant op de bres voor de dagbladsector. Volgens Kamerlid Stieneke van der Graaf moeten kranten te hulp worden geschoten door de btw (nu 9 procent) op 0 te zetten en de bezorging te subsidiëren. Daar ziet partijgenoot Slob niets in. Volgens hem is het ‘aardig ingewikkeld’ om de btw te schrappen en kan dat bovendien ‘honderden miljoenen euro's’ kosten. ,,Dat gaat deze kabinetsperiode sowieso niet gebeuren.”

Ook ziet hij bijdragen aan de distributiekosten van kranten niet zitten. Van der Graaf wees naar landen om ons heen, waar de overheid wel bijdraagt aan de bezorging van kranten. Slob: ,,In België doet de post dat. Daar is Nederland niet van gediend. Wij willen de krant voor een bepaald tijdstip in de bus hebben.” Ook wees hij erop dat er bij postbezorging ook een probleem is met de maandagkrant, omdat de post in Nederland niet op maandag bezorgt.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.