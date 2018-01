Nieuwe klokkenluiders binnen ministerie

Na de affaire bij het onderzoeksinstituut WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn drie nieuwe klachten binnengekomen over mogelijke integriteitsschendingen binnen het departement. Al met al is de affaire de vervelendste erfenis van het vorige kabinet aan het worden.

Minister Ferd Grapperhaus had al genoeg uit te leggen, nu de onafhankelijkheid van het onderzoeksbureau van het ministerie ter discussie staat. Het WODC is in opspraak nadat Nieuwsuur in december meldde het instituut onder druk van ambtenaren uitkomsten van onderzoek aanpaste. Zo werd een conclusie van een studie herschreven zodat het toenmalig minister Ivo Opstelten beter zou uitkomen. Dat ging over de wietpas.

Grapperhaus moest gisteren in een Kamerdebat over de kwestie bekennen dat er nadien nog drie klachten zijn binnengekomen. Eén ging over het WODC, twee anderen over -nota bene- de inspectiedienst van het ministerie ‘aangaande een integriteitskwestie’. Ook deze worden onderzocht, zei de minister. Hij wilde verder geen toelichting geven.

Over de aanvankelijke klacht over het WODC erkent Grapperhaus wel ‘dat er dingen niet goed zijn gegaan’. ,,Maar ik wil eerst goed en onafhankelijk onderzocht hebben wat er is misgegaan.’’

Woede

Dat tempert de woede in het parlement niet. ,,Schandalig,’’ aldus SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen, gesteund door het hele parlement. ,,Wat kunnen we nog vertrouwen aan informatie van dit ministerie?’’

Minister Grapperhaus beseft hoe pijnlijk de kwestie is. Ieder WODC-onderzoek waar hij mee gaat wapperen –en dat zijn er vele tientallen per jaar- wordt nu met argusogen bekeken.

Door onderzoek aan te kondigen koopt Grapperhaus hooguit tijd. In de Tweede Kamer vinden PVV, SP, SGP en GroenLinks nu al dat het onderzoeksinstituut los moet komen te staan van het ministerie. Nu nog zit op de veertiende etage van het Haagse ministerie. Zo is informele beïnvloeding nog steeds mogelijk, waarschuwt men.