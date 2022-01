Nieuwe ministers worden klaargestoomd: 'Ze zijn kapot aan het einde van de week’

Ed van Thijn leefde bijna tachtig jaar in blessure­tijd

PvdA-prominent Ed van Thijn leefde bijna tachtig jaar in blessuretijd. Door een wonder ontsnapte hij als Joodse jongen in de Tweede Wereldoorlog aan de dood. ,,Ik mocht niet bestaan, maar ik besta.” Van Thijn overleed zondag op 87-jarige leeftijd.

20 december