Nieuwe regels voor deurverkoop, games en abonnementen: dit gaat er veranderen

Minister van Economische Zaken Micky Adriaansens (VVD) stuurt woensdag de consumentenagenda 2023 naar de Tweede Kamer. Betere bescherming tegen agressieve en misleidende verkoop aan de deur én online vormt de ruggengraat.

1. Ben ik straks eindelijk verlost van deurverkopers?

Niet helemaal, maar er komt wel een extra drempel in de vorm van een verplichte bedenkpauze. De koop gaat pas door als je enige tijd ná het deurbezoek via e-mail of per brief de deal bevestigt. Zo wil het kabinet voorkomen dat je meteen in een babbeltruc trapt van een deurverkoper en ergens aan vastzit.

Als je eenmaal schriftelijk akkoord bent na het praatje aan de deur, dan gaat daarna nog de wettelijke bedenktijd van veertien dagen nog in. ,,Mensen die verbaal wat minder sterk zijn, moeten we beter beschermen’’, zegt Adriaansens. ,,Deurverkoop is vaak al irritant, je wordt ongevraagd geconfronteerd met een aanbod. Dat is al niet ideaal om tot een eerlijke deal te komen. Dat begrenzen we nu. En we gaan tempo maken, dit kunnen we zelf regelen als Nederland.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

2. Waarom wordt verkoop aan de deur niet helemaal verboden?

Vooral de energiesector maakt het bont aan de deur, schreef deze site eerder. Verkopers schetsen vaak een te rooskleurig plaatje, drammen en dringen aan tot ze beet hebben. Kwetsbare mensen, vaak ouderen, zijn dan de dupe. Deur- aan deurmarketing neemt weer toe na luwe coronajaren en nu vaste contracten weer mogelijk zijn na daling van stroom- en gastarieven.

De sector zelf beloofde beterschap, lokaal was een gemeentelijk verbod mogelijk, maar volgens het kabinet werkt dat onvoldoende. De Tweede Kamer wil liefst nog verder gaan, deze week riep het parlement op om de verkoop van energiecontracten aan de deur te verbieden. Een sympathiek idee, vindt het kabinet, al staat het haaks op principes van de vrije markt, zegt Adriaansens: ,,Marktplaatsen zijn er overal, online en op een plein, soms aan de deur. Ik wil vooral een eerlijk speelveld, met deze stap denk ik dat we dat ook voor de energieverkoop goed regelen.”

3. En hoe zit het met de extraatjes tegen betaling in games: wat verandert er op dat vlak?

In veel spelletjes - denk aan Candy Crush - kun je verderkomen door geld uit te geven. Dat werkt verslaving in de hand en jaagt gebruikers op kosten, vindt de politiek. Dus wil Adriaansens via Brussel proberen om Europese regels rond zulke ‘in-app-aankopen’ aan te scherpen, bijvoorbeeld met meer informatie en leeftijdsgrenzen. Verder worden speciale schatkisten - loot boxes - helemaal taboe verklaard, na een motie hierover van CDA-Kamerlid Henri Bontenbal.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Micky Adriaansens (rechts op de foto), minister van Economische Zaken. © ANP

Bekend voorbeeld van een populair spel met loot box is Fifa Ultimate Team, het voetbalspel waarin je een team kunt bouwen met topspelers, die je koopt via die schatkisten. Maar je weet vooraf niet welke spelers in je schatkist zitten. Dat loterij-aspect is fout: ,,Die loot boxes willen we helemaal verbieden, je weet niet eens waarvoor je betaalt. En andere aankopen in die online spellen willen we ook beter reguleren. Deze thema’s doen we het liefst in EU-verband, maar ook daar is best veel draagvlak voor, merken we.”

4. En ik kan straks ook makkelijker online een abonnement opzeggen?

Dat is wel de bedoeling. Je herkent het wel: een (proef)abonnement nemen op een streamingdienst, magazine of fitnessclub is online supermakkelijk, maar hoe je ervan afkomt? Dat is vaak ingewikkelder. Het kabinet wil nieuwe regels maken, zodat opzeggen straks ook via één klik op een goed vindbare knop op de website kan. In Frankrijk en Duitsland geldt al zo’n wettelijke informatieplicht, vergelijkbare regels moeten in Nederland ook gaan gelden.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek