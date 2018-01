Nieuwe VS-ambassadeur treedt op 10 januari aan

update & video Baudet over flater met eerbetoon: ik bedoelde de tekst anders

18:01 Thierry Baudet is pijnlijk de fout in gegaan met een filmpje op zijn Instagram-account. De voorman van Forum voor Democratie postte een video waarin hij zijn respect uitspreekt voor de Nederlandse militairen in Uruzgan, maar daar zitten onze soldaten al sinds 2010 niet meer. In een reactie zegt Baudet dat hij de tekst bij het filmpje anders bedoeld had.