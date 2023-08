Nieuwe VVD-leider zet de deur voor PVV op een kier: ‘Eerst is de kiezer aan zet’

Dilan Yesilgöz (VVD) breekt met de harde PVV-blokkade van voorganger Mark Rutte. De nieuwe liberale leider zet de deur naar samenwerking met Wilders op een kleine kier, ze wil ‘vooruitkijken’. Pas na het PVV-partijprogramma besluit de VVD of samenwerking mogelijk is.

Na voorwerk van VVD-Kamerlid Brekelmans lijkt ook lijsttrekker Dilan Yesilgöz te breken met de liberale banvloek over de PVV. Samenwerken met Wilders is niet langer absoluut taboe, is de boodschap van de nieuwe VVD-leider: ,,Wie met wie is typisch Haags gedoe", zei Yesilgöz op vragen over de PVV na afloop van de eerste ministerraad na de zomerstop.

,,Het gaat om problemen van mensen en oplossingen die we bieden. Dan moet je kijken met wie je het beste kunt samenwerken om dat voor elkaar te krijgen, en ik zal iedere partij beoordelen op de plannen die zij neerleggen. Eerst moet de kiezer zich uitspreken.”

Na de gedoogcoalitie (2010-2012) met de PVV en Wilders’ minder-Marokkanen-uitspraak in 2014 wierpen veel partijen - waaronder de VVD - een blokkade op. Samenwerken met Wilders is daardoor uitgesloten, herhaalde bijvoorbeeld de nieuwe CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal maandag nog. Maar de VVD breekt met die koers: Yesilgöz stelt dat de uitspraak van Wilders over Marokkanen ‘walgelijk’ is, maar meldde in één adem dat ze wel ‘vooruit’ wil kijken.

,,Ik heb Wilders zelf gehoord dat hij over ego’s heen wil stappen en een frisse start wil maken. Dus ik ben benieuwd waarmee hij komt. Ik zal iedere lijsttrekker beoordelen op de plannen.”

'Kan toch niet waar zijn’

De kans is klein dat de VVD na publicatie van het PVV-programma graag met Wilders samenwerkt: de verkiezingsprogramma's van Wilders zijn radicaal-rechts en bevatten onder meer plannen voor een asielstop en een ministerie van ‘De-islamisering'. Wilders zelf zal zijn toon niet matigen, weten vertrouwelingen van de PVV-leider: hij gelooft niet in een mildere opstelling.

Dus als Yesilgöz de deur ná bekendmaking van het PVV-programma verder open zet, zal er binnen de VVD een stevige discussie ontstaan. Na de eerdere flirt van Tweede Kamerlid Brekelmans reageerden diverse liberalen al direct dat samenwerking met Wilders taboe moet blijven. De JOVD, de jongerentak van de VVD, liet weten dat de PVV ‘heel ver afstaat van de basisbeginselen van de VVD'. Oud-VVD-leider Ed Nijpels refereerde aan Brekelmans’ voorzichtige toenadering naar Wilders en meldde: ‘Is dit de nieuwe koers van de VVD? Kan toch niet waar zijn’.

Meer partijen worstelen met de PVV-blokkade. In de provincie Flevoland werkt de ChristenUnie nu met de PVV samen, tot groot chagrijn van de landelijke CU-top. Maar de coalitie kwam er wel. Andere partijen signaleren dat de VVD met de komst van Yesilgöz ‘naar rechts opschuift’. Haar voorganger Rutte noemde zijn opvolger bij het debat over de kabinetsval ook ‘rechtser dan ik'.

De demissionair premier wilde vrijdag niet ingaan op vragen over Yesilgöz’ uitspraken: ,,De tijd schrijdt voort, er zijn verkiezingen, het is een verstandige lijn”, was het enige dat de huidige VVD-leider kwijt wil. Hoe dat te rijmen valt met zijn eigen eerdere uitsluiting van Wilders en diens overschrijding van ‘rode lijnen’ wilde de premier niet zeggen: ,,Maar ik ga geen commentaar leveren op de VVD-lijsttrekker, ik sta hier als premier.”

