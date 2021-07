Nieuwe wet verandert regime in gevangenis: ‘Echt loon voor werk motiveert ook’

100 dagen na de verkiezingen Nog steeds geen nieuw kabinet: wil Rutte het record langstzit­ten­de premier verbreken?

24 juni Honderd dagen na de verkiezingen (om precies te zijn morgen) is er nog geen glimp van een nieuw kabinet. Tegelijkertijd wordt het land gewoon geregeerd, en dat komt met name premier Mark Rutte best goed uit. Maar of de rest daar blij mee moet zijn?