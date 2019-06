Nijpels spaart Rutte in tijdrekrel over Klimaatakkoord

Vanavond moet premier Rutte zich tijdens een debat in de Tweede Kamer verantwoorden over de ontdekking van Nieuwsuur dat Rutte vorig jaar druk uitoefende om de publicatie van een doorrekening van de klimaatplannen voorafgaand aan Prinsjesdag tegen te houden. Nijpels stuurde destijds woedende mails, zo onthulde Nieuwsuur.



Maar nu wil VVD-prominent Nijpels geen woorden meer vuil maken aan de tijdrekrel. ,,Mijn taak is om de vrede te bewaren tussen meer dan honderd partijen die aan tafel zitten’’, zegt Nijpels. ,,Het is niet mijn taak om onrust te stoken. Het is ook niet fatsoenlijk om nu commentaar te geven op een onderwerp waar vanavond een debat over is in de Tweede Kamer.’’