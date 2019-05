NIP-test blijft tot 2023 voor alle zwangere vrouwen

De NIP-test is omstreden in christelijke kringen, omdat veel ouders beslissen om een ongeboren vrucht weg te laten halen als er bijvoorbeeld syndroom van down wordt geconstateerd. Regeringspartij ChristenUnie is fervent tegenstander van de NIPT.



,,Ouders hebben inderdaad het recht om niet te weten of hun kind een bepaalde aandoening heeft", zegt Kamerlid Carla Dik-Faber op de website van de partij. ,,Het routinematig aanbieden van de test past daar niet bij.” Volgens Dik worden ouders er verwijtend op aangesproken als ze een kind met down toch geboren laten worden.



Het consortium geeft in een toelichting aan blij te zijn met deze verlenging en de intentie van het ministerie om de NIP-test aan te blijven bieden aan alle zwangere vrouwen die dat wensen. ,,Wij zien de verlenging als een teken van vertrouwen in de manier waarop NIPT in Nederland door ons wordt aangeboden.”