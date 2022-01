Nog een Europese tegenvaller op komst: 1,1 miljard hogere afdracht

Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer. De hogere afdracht hangt in de lucht nu de Europese Commissie het uitgavenplafond van de EU-begroting tussentijds met 23,7 miljard euro wil verhogen. Dit extra budget is nodig om een sociaal klimaatfonds op te kunnen tuigen dat burgers en kleine bedrijven moet compenseren voor stijgende lasten als gevolg van klimaatmaatregelen.

Als de Europese Commissie steun krijgt van de lidstaten, zal Nederland de komende jaren meer moeten afdragen aan de EU. Volgens Hoekstra gaat het om 100 miljoen euro in 2025, 500 miljoen in 2026 en nog eens 500 miljoen in 2027.

Nederland is volgens de minister ‘terughoudend’ om meer aan Brussel te moeten betalen vanwege het nieuwe fonds. Het artikel dat tussentijdse ophoging van de uitgavenplafonds mogelijk maakt, moet volgens Hoekstra ‘alleen in uitzonderlijke gevallen’ gebruikt worden. Ook zou er eerst moeten worden gekeken of er elders op de EU-begroting nog geld te vinden is dat aangewend kan worden om het fonds te vullen.

Nederland staat volgens Hoekstra niet alleen: een ‘groep lidstaten’ zou zich eveneens kritisch dan wel terughoudend opstellen.

Ook Kaag meldt tegenvaller

Eerder vandaag kwam ook minister van Financiën Sigrid Kaag al met een tegenvaller: Nederland krijgt ruim een miljard euro minder uit het coronaherstelfonds. Eerst werd nog gerekend op circa 6 miljard euro, maar omdat de Nederlandse economie beter draait dan verwacht kan Den Haag nog ‘slechts’ rekenen op 4,7 miljard.

Kaag wil zelf niet van een tegenvaller spreken. ,,Het belangrijkste nieuws is dat we het beter hebben gedaan dan we eerst hadden verwacht op economisch vlak. Dan is dit een gevolg. Je kan niet een subsidie krijgen als je het eigenlijk relatief goed hebt gedaan.”

Wel erkent de minister dat het kabinet gerekend had op 6 miljard euro, en daar ook al een bestemming voor had. ,,Nu is het iets minder.” Maar van bezuinigingen is ‘nog helemaal geen sprake’, zegt zij. ,,In het voorjaar kijken wij hoe we ervoor staan.”