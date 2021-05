Nog net te veel coronaregels, Rutte’s rehabilitatie en Tjeenk Willinks laatste kunstje

BEVRIJDINGSDAGPOSTER Cidi onthutst: ‘Nationaal Comité moet aangifte tegen FvD doen voor misbruik logo’

11:22 In politiek Den Haag is verontwaardigd gereageerd op een poster over Bevrijdingsdag die Forum voor Democratie verspreidt op sociale media. Op die poster staat: ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid‘ en de jaartallen 1945-2020. Bij het laatste jaartal staat een overlijdenskruisje. Verder staan er als ondertekenaars op de poster onder meer Forum voor Democratie en organisaties als Viruswaarheid en Nederland in Verzet. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil er weinig woorden aan vuilmaken. ,,Dit is echt zeer ongepast.”