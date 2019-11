Nou nou Mark, zo erg is het ook weer niet

Rutte vindt het maar ‘een rotmaatregel, verschrikkelijk om te nemen’. Maar het kan niet anders, was zijn boodschap bij de presentatie van de plannen. Ruttes pathos is tenenkrommend. Want zo ingrijpend is de verlaging van de maximumsnelheid nou ook weer niet in de praktijk. Natuurlijk vindt elke automobilist het fijn om harder te kunnen rijden waar dat kan. Maar overdag is het zó druk op de Nederlandse wegen, dat er sowieso maar amper 130 kilometer per uur kan worden gereden.



De tijdwinst die automobilisten hebben door dieper het gaspedaal te kunnen indrukken, behalen zij vooral in de avonduren als het rustiger is op de weg. En de maximumsnelheid blijft tussen 19 uur ‘s avonds en 6 uur ’s ochtends ongewijzigd. Verlaging van de maximumsnelheid leidt tot minder uitstoot en bevordert de doorstroming overdag juist, zeggen deskundigen. Het leidt dus tot minder files. En het komt ook de verkeersveiligheid ten goede in een tijd waarin het aantal verkeersdoden schrikbarend oploopt.