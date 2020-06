NS mag ook na 2024 op Nederlandse hoofdspoor blijven rijden

Rol Bijleveld voorkomt nieuwe oorwassing Visser in kazernede­ba­cle

17:30 Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie hoefde geen tweede keer door het stof voor haar bekritiseerde rol rond de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. De Tweede Kamer voelde haar vandaag opnieuw aan de tand over de kwestie, maar was meer geïnteresseerd in de rol van Defensieminister Ank Bijleveld.