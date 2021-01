Nu definitief: Tweede Kamer verruilt Binnenhof deze zomer voor tijdelijk pand

Aan het besluit ging een langdurige discussie vooraf. Het bestuur van de Tweede Kamer zag een verhuizing voor de duur van de verbouwing – die ruim vijf jaar gaat duren – niet zitten. Volgens Kamervoorzitter Khadija Arib was het tijdelijk Kamergebouw door een groot aantal liften en smalle gangen niet coronaproof . Ook liet een onderzoek dat in opdracht van de Kamer werd gedaan, zien dat een renovatie van het Binnenhof in delen, waarbij de Kamer kon blijven zitten, 100 miljoen euro goedkoper zou zijn .

Verzet

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de renovatieplannen, liet daarop een andere analyse uitvoeren, die aantoonde dat de renovatie een half miljard duurder kan uitvallen als de Kamer niet verhuist. Daarop staakte de Kamer het verzet . De coalitiepartijen spraken zich uit vóór de verhuizing. De Kamer stemde ook in met hun motie die oproept om ‘alle noodzakelijke stappen’ te zetten om tijdens het zomerreces van 2021 te verhuizen.

In het pand aan de Bezuidenhoutseweg, dat B67 wordt genoemd, is voor in totaal 160 miljoen euro onder andere een vrijwel exacte kopie van de plenaire vergaderzaal gebouwd. Het plafond is wat lager en de blauwe zetels moeten nog meeverhuizen, maar daarna is de zaal klaar om er te debatteren. Die verhuizing had al geregeld moeten zijn: aanvankelijk stond die gepland voor de zomer van 2020. Dat werd eind 2019 met een jaar uitgesteld, onder andere vanwege de stikstofcrisis en omdat er extra eisen werden gesteld aan de beveiliging van het pand.