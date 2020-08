Nummer twee op kieslijst GroenLinks stopt als Kamerlid

Buitenweg is vicefractievoorzitter van de oppositiepartij en stond bij de vorige verkiezingen op de tweede plek van de kieslijst, achter lijsttrekker Jesse Klaver. Vorig jaar werd kanker bij haar geconstateerd. Hoewel ze daarna genezen is en ze al weer een tijd aan het werk is, heeft die ziekte haar wel aan het denken gezet. ‘Ik merk dat ik ernaar uitkijk om nieuwe wegen te verkennen, om andere rollen te vervullen dan ik tot nu toe heb gedaan’, schrijft ze aan haar achterban.