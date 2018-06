Oliemaatschappijen zien af van megaclaim om gasbesluit Groningen

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is niet blij met de deal. Vooral de belastingbetaler zou de dupe zijn. ,,De oliemaatschappijen komen er vanaf met een aflaat van 500 miljoen (te betalen over meer dan tien jaar), van de gasopbrengsten mogen ze meer houden. Deze deal had nooit gesloten moeten worden." Volgens Nijboer schieten de Groningers niets op met de deal. ,,De minister komt Shell en Exxon tegemoet terwijl de bewoners in de steek worden gelaten."



Bovendien is de afspraak tegen de regels, stelt Nijboer. ,,De minister verschuift zonder democratische instemming vooraf van het parlement miljarden aan toekomstige gasopbrengsten naar Shell en Exxon Mobil. Dat is in strijd met het budgetrecht van de Tweede Kamer. Deze deal had vooraf voorgelegd moeten worden aan het parlement."