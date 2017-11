Ollongren: In gesprek met burgemeesters over demonstratierecht

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat met burgemeesters in gesprek over het recht van demonstratie en de afwegingen die kunnen leiden tot een afgelasting.

Ollongren reageerde op vragen van Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu, die wilde weten hoe het kan dat de antipietendemonstratie bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum werd afgelast. ,,Er was een vergunning afgegeven, maar die werd op het allerlaatste moment ingetrokken. Dat gebeurt vaker de laatste tijd", aldus Kuzu, die de minister vroeg of die besluiten niet onafhankelijk getoetst zouden moeten worden.



Ollongren benadrukt het belang van het recht op demonsteren. ,,De Amsterdamse burgemeester Van der Laan zei altijd: Het recht op demonstreren is bijkans heilig. Daar sluit ik me bij aan."

Ollongren benadrukt het belang van het recht op demonstreren. ,,De Amsterdamse burgemeester Van der Laan zei altijd: Het recht op demonstreren is bijkans heilig. Daar sluit ik me bij aan."

Tegelijkertijd moet de lokale overheid een afweging maken of een demonstratie ook kan plaatsvinden. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico op problemen. Volgens de bewindsvrouw heeft de burgemeester van Dokkum de afweging gemaakt dat de kans op onordelijkheden bij het protest te groot was.



De minister zegt niet de indruk te hebben dat er te gemakkelijk wordt gegrepen naar 'de kans op onordelijkheden' om demonstraties te voorkomen. ,,Maar ik ben wel bereid om het gesprek met lokale overheden aan te gaan om te kijken hoe er met dit soort situaties wordt omgegaan."

Voorstanders van Zwarte Piet blokkeerden afgelopen zaterdag de A7 bij de afslag Oudehaske om een aantal bussen van demonstranten van Kick Out Zwarte Piet tegen te houden. De actiegroep zou gaan demonstreren bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. Na de blokkade werden de bussen teruggestuurd uit angst voor ongeregeldheden. De demonstratie werd alsnog verboden.



Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag bekendgemaakt een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de blokkade. Het blokkeren van de snelweg is strafbaar. Door de blokkade ontstonden er lange files. Volgens Rijkswaterstaat ontstonden er meerdere ongelukken in de file.

Kuzu vroeg de minister ook naar het optreden van Raymond Knops, de kersverse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die zei zondag bij WNL Op Zondag dat Zwarte Piet zwart moet blijven. ,,Bij ons in het dorp in elk geval wel.'' De CDA'er gaat daarmee in tegen minister Van Engelshoven van Cultuur, die juist vindt dat tradities met hun tijd moeten meegaan.

Volgens Ollongren spreekt het kabinet wel degelijk met één mond, maar bewijzen Knops' opmerkingen dat Nederland 'groots is in diversiteit'. ,,Er bestaan veel emoties over dit onderwerp, van zowel voor- als tegenstanders. Ik hoop dat er ook ruimte is voor begrip van beide kanten."