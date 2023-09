OM vervolgt Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren voor opruiing

Het gaat om een speech die Van Meijeren gaf tijdens een boerenprotest begin juli vorig jaar. In de speech suggereerde hij dat boeren in hun recht staan om geweld te gebruiken als ze door ambtenaren worden weggestuurd. Hij verwees daarbij naar het Wetboek van Strafrecht. ,,Artikel 41 bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, goed of eerbaarheid te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding. Dat mogen we nooit vergeten’’, aldus Van Meijeren.

Volgens het OM heeft Van Meijeren tijdens de speech gezegd dat ,,het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren.” Tweede Kamerlid Nilufer Gündogan deed destijds al aangifte tegen Van Meijeren wegens opruiing en oproepen tot geweld.

Revolutie

Het tweede geval gaat om uitspraken die Van Meijeren in een interview met het Belgische platform Compleetdenkers heeft gedaan in november vorig jaar, waarin hij zei te dagdromen van een ‘fluwelen revolutie’ in Nederland. Eentje die de regering ten val zou brengen. Van Meijeren zei te ‘hopen’ dat mensen ‘naar het parlement’ zouden trekken. ,,En zouden zeggen: wij gaan hier niet meer weg voordat de regering weg is.’’

Ook meende hij dat Forum voor Democratie ‘de aantallen’ heeft om dit voor elkaar te krijgen. En merkte overigens wel op dat hij hoopt dat er geen (dodelijke) slachtoffers bij zo’n revolte zouden vallen.

‘Een politicus moet zaken van algemeen belang aan de orde kunnen stellen, ook als hij daarmee anderen kan kwetsen, choqueren of verontrusten. Tegelijk draagt een politicus in het publieke debat ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de rechtstaat’, stelt het OM.

Van Meijeren is tijdens het onderzoek door de Rijksrecherche opgeroepen voor een verhoor, maar is niet verschenen. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.

Rijden zonder rijbewijs

Het is niet de eerste keer dat de FvD’er te maken heeft met justitie. Eind maart kreeg Van Meijeren al een taakstaf voor het rijden zonder rijbewijs. Tijdens die zitting kwam aan het licht dat hij in 2010 en 2011 ook al eens met drank op achter het stuur zat.

Na de omstreden speech tijdens het boerenprotest in juli 2022 zei strafrechtadvocaat Job Knoester dat het verstandig is als het Openbaar Ministerie in actie komt tegen Van Meijeren. ,,Dit mannetje is van een griezelige karikatuur veranderd in een gevaar”, zei Knoester tegen deze site. ,,Ik ben er niet voor om alles in het strafrecht te betrekken, maar hier is het tijd om de streep te trekken. Het lijkt me goed dat het OM onderzoekt of dit voor de strafrechter moet worden gebracht.’’