OM zet ‘massa-aangifte’ tegen De Jonge niet door: geen strafbare feiten

De Jonge deed zijn gewraakte uitspraken vorig jaar november in de Eerste Kamer. Daar zei hij ; vrij goed, vrij precies per postcode, te weten’ waar de groep mensen zit die tegen vaccineren is. Hij zou zich volgens de aangevers daarmee schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien, bedreiging en groepsbelediging.

Er is volgens het OM ook geen sprake van bedreiging, omdat er daarvoor sprake moet zijn van ‘een redelijke vrees voor een misdrijf’. Dat zou in dit geval nergens uit blijken. ‘Dat er mensen zijn die zeggen zich bedreigd te voelen, is geen juridische maatstaf. Van dwang is evenmin sprake.’