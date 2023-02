OM ziet crimineel complot, advocaat niet: 'Kijk om u heen, dit is een zootje ongeregeld’

O, o, De MosOok na tien volle procesdagen over de Haagse corruptieaffaire blijft de kloof tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten gigantisch. Justitie concludeert dat Richard de Mos en de anderen aan criminele vriendjespolitiek deden, de verdediging stelt: het was allemaal slechts ombudspolitiek. Luister ook naar de nieuwe aflevering van onze podcast O, o, De Mos. Die gaat over de rechtszaak.

Volgens protocol krijgen de verdachten aan het einde van de inhoudelijke behandeling deze donderdag de gelegenheid voor hun laatste woord in de rechtbank van Rotterdam. Na de betogen van anderen vroeg hoofdverdachte Richard de Mos zich tot slot hardop af waarom hij het allemaal ‘nog doet’: ,,Ik word gecriminaliseerd vanwege ombudspolitiek waar ik geen millimeter van kan, of wil afwijken. Ben ik mister perfect? Nee. Ik maak fouten, maar ik heb een klein hartje", zei De Mos wat gehaast door de emoties. ,,En: een Hagenees is niemands knecht, ik zit niet in de zak van welke donateur dan ook.”

De Mos sloot zijn monoloog af met de verwachting van ‘integrale vrijspraak’, ook de andere verdachten gaan daarvan uit. Medio maart doet de rechter uitspraak.

De rechtbank moet manoeuvreren in een gigantische kloof. De afstand tussen de aantijgingen van het OM en de opvatting van de politici en ondernemers blijft levensgroot, zo bleek dag na dag.

De aanklagers spreken van een geraffineerd crimineel netwerk van politici en ondernemers, waarbij de betrokkenen elkaar de bal toespelen en de ondernemers in ruil voor partijdonaties voordeel krijgen.

Maar de verdachten zelf stellen dat justitie in een tunnel zit en dat men de ombudspolitiek van De Mos gewoon niet begrijpt. De Mos deed zijn best voor iedereen of het nu een oude vrouw op de hoek is of een donateur. Het OM bouwt de zaak vooral op afgetapte telefoontjes en appconversaties met belastende teksten, de verdediging schermt steeds met nuancerende dossierstukken en claimt dat zaken ‘uit de context gehaald’ worden.

De verdenking van deelname aan een criminele organisatie, omkoping, corruptie en schending ambtsgeheim werd vertaald in forse strafeisen, met 22 maanden cel en een beroepsverbod voor De Mos. Vooral de aanklacht van criminele organisatie valt verdachten zwaar. Want hoe georganiseerd komt dit alles over, hield de advocaat van vastgoedverdachte Edwin Jansen de rechtbank donderdag voor: ,,Kijk om uw heen: dit is een zootje ongeregeld.”

De rechtbank leek vatbaar voor de kritiek op de aanklacht van de ‘criminele organisatie’, maar de andere feiten kunnen ook leiden tot een forse straf. Voor het OM staat vast dat De Mos zijn sponsoren voortrok, hun commerciële belang verkoos boven het algemene belang.

Ter onderbouwing citeerde de officier van justitie donderdag opnieuw een gesprek dat De Mos met een partijdonateur voerde over een ondernemer die weinig in de partijkas stopte: ,,A joh, hij heeft weleens vijfhonderd gedoneerd, ze staan er niet echt achter (...) achteraan sluiten, dan ga ik ander wel eerder helpen’.”

Dat belastende teksten uit appjes en telefoongesprekken (‘we hebben ze groot gemaakt’, ‘nu cashen’ en ‘goed voor al onze projecten’) worden genuanceerd of weggezet worden als grootspraak en dronkenmanspraat ging er bij het OM niet in. Vooral uitspraken van Ernst Akyol, een van de broers van het zalencentrum, worden afgedaan als totaal onbetrouwbaar: ,,We hebben ook een bepaald beeld bij Ernst”, zei de officier van justitie. ,,Hij is druk, heeft praatjes, maar stellen dat het een dronkenlap is met grootsprak is echt tekort door de bocht. Zakelijk wist hij dingen te regelen, en uitspraken worden ondersteund door andere bevindingen.”

Ernst Akyols laatste woord in de rechtszaal was kort: ,,Ik heb alles beantwoord, en ik wil nu helemaal niks meer zeggen.”

Volledig scherm Richard de Mos in de rechtbank. © ANP