Ombudsman: ‘Steeds vaker signalen van etnisch profileren door de overheid’

Kamer wil alsnog OMT-ad­vies over besmet­tings­ri­si­co vliegtui­gen

9 juni De Tweede Kamer wil dat het kabinet uiterlijk 15 juni een besluit neemt over regels om voldoende afstand te houden in vliegtuigen. Ook moet het kabinet zo snel mogelijk aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) advies vragen over de mogelijke verspreiding van het coronavirus in vliegtuigen.