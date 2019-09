Omstreden Kamerlid Wybren Van Haga uit VVD-fractie gezet

VVD-Kamerlid Wybren van Haga is vanmorgen uit de fractie gezet omdat hij zich tegen de afspraken in toch met zijn verhuurbedrijf heeft bemoeid. Hij kwam gisteravond opnieuw in opspraak, nadat hij dit voorjaar illegaal bouwkundige werkzaamheden had laten uitvoeren aan het Haarlemse rijksmonument Het Essenhofje, dat hij bezit en verhuurt. Onduidelijk is of hij zijn zetel afstaat of meeneemt.

Quote Het is een besluit van de fractie geweest. Ik had willen blijven Wybren van Haga Van Haga, het 76ste Kamerlid van de coalitie, raakte eerder ook al in opspraak omdat hij de huurregels in Amsterdam had overtreden. Na een intern integriteitsonderzoek concludeerde de VVD toen dat hij kon aanblijven als Kamerlid, maar zich niet langer direct met zijn bedrijf moest bemoeien. Dat verbod heeft hij naast zich neergelegd, concludeert fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.



Die zegt dat het ‘een lastige combinatie’ is om als Kamerlid panden te hebben met huurders erin en dat dat alleen werkt ‘onder strikte voorwaarden met strikte scheidingen’. ,,Ik heb geconstateerd dat er toch bemoeienis is geweest en dat die strikte scheiding niet gehanteerd is.’’



,,Het is een besluit van de fractie geweest. Ik had willen blijven’’, licht Van Haga zelf toe. ,,Ik zou zeggen dat het niet had gehoeven. Maar zij hebben te maken met ander belang. Ook dat van beeldvorming.’’

Zetel

Of Van Haga zijn zetel afstaat aan de fractie, is onduidelijk. ,,Ik ga er eens rustig over nadenken.’’ Dijkhoff heeft daar begrip voor. ,,Het is ook voor Wybren een heftige dag, ik snap dat hij nu eerst met zijn gezin en vrienden wil praten. Het antwoord moet nog even wachten.’’ Mocht hij zijn zetel meenemen, dan zou de coalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijtraken. Dijkhoff reageert nonchalant op dat scenario: ,,Ik was niet van plan verkiezingen uit te schrijven.’’

Een ‘gezellige’ bijeenkomst was het vanochtend niet, voorspelde Dijkhoff al op voorhand. ,,Ik ben hier niet nonchalant over, want jullie staan hier meestal niet omdat het gezellig is’’, zei hij tegen de voor de fractiekamer verzamelde pers.

Werkzaamheden

Van Haga kwam gisteravond weer in het nieuws omdat hij zonder vergunning werkzaamheden had laten uitvoeren bij het Essenhofje. Een bewoner tipte de gemeente, die daarop het werk liet stilleggen. Dit tot grote woede van Van Haga, die volgens meerdere bewoners ‘op zeer agressieve manier’ bij hen verhaal kwam halen. ,,Hij was woest en wilde weten wie de gemeente had gebeld. Niemand durft te praten, we zijn als de dood voor deze man’’, aldus een van de bewoners tegen Hart van Nederland.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat Van Haga geen boete heeft gekregen, maar dat er bij een volgende overtreding een dwangsom van 25.000 euro zal worden opgelegd.

Volgens Van Haga is zijn vertrek een gevolg van ‘de optelsom van al die dingen, waarvan negentig procent onwaar is'. ,,Dat maakt ondernemers als volksvertegenwoordigers heel erg kwetsbaar.’’

Rijden onder invloed

Deze zomer liep Van Haga ook nog eens tegen de lamp wegens rijden onder invloed. Dat gebeurde op snelweg A4 bij een controle. ,,Knap waardeloos. Ik had twee wijntjes gedronken en te weinig gegeten’’, zei hij toen. Bij de controle bleek dat hij een alcoholpromillage van 0.6 had (0.5 is de grens voor ervaren rijders). De politicus kreeg van zijn partij een geldboete en verplicht vrijwilligerswerk opgelegd als reprimande.