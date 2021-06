Omtzigt kan Kamerzetel pas tweede helft september meenemen

UPDATE / VIDEO Informa­teur Mariëtte Hamer: ‘Te vroeg om van een impasse te spreken’

4 juni De gesprekken over de vorming van een kabinet zitten minder vast dan het lijkt. Dat zei informateur Mariëtte Hamer vanmiddag. Volgens haar praten partijleiders binnen met haar over andere dingen dan waar ze het buiten voor de camera's over hebben.