Omtzigt legt zich neer bij uitkomst CDA-onderzoek: ‘Uitslag nogmaals bevestigd’

,,Goed dat de partij dit door een extern bureau snel heeft laten uitzoeken en dat er geen grove onregelmatigheden aangetroffen zijn en de uitslag daarmee nogmaals bevestigd is", zegt Omtzigt in een reactie.

Omtzigt had aan de bel getrokken nadat vorige week via Trouw bekend werd dat zes CDA-leden bij de partij melding hebben gemaakt van onregelmatigheden bij de verkiezing. Zo kreeg de vrouw van Omtzigt op haar computerscherm de tekst ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’, terwijl zij op haar echtgenoot dacht te hebben gestemd. Het partijbureau bevestigde deze melding, om eraan toe te voegen dat er ook De Jonge-stemmers waren die de tekst ‘Dank voor uw stem op Pieter Omtzigt’ te zien zouden hebben gekregen.

Uitslag niet betwist

Het CDA schakelde afgelopen weekend het bureau CGI in voor een extern en onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. In het zojuist vrijgegeven rapport staat dat de uitslag niet wordt betwist: ,,De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding te veronderstellen dat sprake is van grove onregelmatigheden. Onder grove onregelmatigheden worden in dit kader onregelmatigheden verstaan die van impact zouden zijn geweest op de uitslag van de stemming.”

CGI stelt vast dat er van stemverwisseling geen sprake kan zijn geweest, wat er op neer zou komen dat de vrouw van Omtzigt daadwerkelijk op De Jonge heeft gestemd. ,,Op basis van de back-up van de database en de logbestanden die in bewaring bij de notaris lagen, heeft het onderzoeksteam gevraagd een anoniem overzicht met logregels van de zes gemelde gevallen van vermeende stemwisseling te reproduceren. Op basis van de anonieme logregels hebben wij vastgesteld dat voor alle zes gevallen van vermeende stemverwisseling een registratie heeft plaatsgevonden van een stem die gelijk is aan zowel de door het lid invoerde stem als de gemelde bevestiging die het lid na uitbrengen van de stem heeft ontvangen.”

Ploum

Partijvoorzitter Rutger Ploum zei eerder al niet te twijfelen aan de rechtmatige winst van De Jonge. ,,We gingen dit onderzoek met vertrouwen in en de uitslag van de verkiezing staat hiermee onomstotelijk vast. Er is veel werk te verzetten, onderweg naar maart 2021. En daar is al onze energie nu op gericht. We gaan samen op weg, met onze lijsttrekker Hugo de Jonge en zijn running mate Pieter Omtzigt.”