Omtzigt neemt even gas terug: ‘Het gebrek aan tegenmacht sloopt ook mij’

Verkiezingen Tien vrouwelij­ke lijsttrek­kers, een record: ‘Zichtbaar­heid vrouw in politiek cruciaal’

16 februari Nooit eerder voerden zo veel vrouwen de kandidatenlijst van hun partij aan. Maakt dat uit? Nou en of. Meisjes hebben rolmodellen nodig. En: ,,Vrouwen brengen onderwerpen in die door mannen over het hoofd worden gezien.’’