Omtzigt ziet weinig in campagne als ‘spelshow’ met grote tv-debatten: ‘Liever diepgaand gesprek’

,,Laten we kijken hoe juist diepgaande debatten en gesprekken met twee of drie personen over volkshuisvesting, over bestaanszekerheid, over migratie, over klimaatbeleid de échte keuzes duidelijk maken. Dat lijkt mij een stuk beter dan de campagne als een spelshow.” Een lange serie debatten waarin veel lijsttrekkers steeds heel weinig tijd krijgen, is niks: ,,Als we kijken wie de meest snedige oneliner heeft lossen we problemen niet op.”