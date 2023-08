Omtzigts nieuwe partij is slecht nieuws voor BBB en SP: helft kiezers overweegt overstap

Dat Pieter Omtzigt met een eigen partij meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen is vooral slecht nieuws voor BBB en SP. De helft van hun kiezers overweegt een overstap . Maar Pieter Omtzigt kan ook van andere partijen stemmen afsnoepen. Wat verder opvalt: dat hij overweegt niet in alle kiesdistricten mee te doen, daar kan het gros van zijn kiezers géén begrip voor opbrengen.

Dat blijkt uit twee flitspeilingen die maandag zijn gehouden nadat Pieter Omtzigt bekend maakte met een eigen partij mee te doen aan de verkiezingen. Van de kiezers die de afgelopen twee maanden het voornemen had om op BBB van Caroline van der Plas te stemmen, denkt nu 56 procent aan een overstap naar Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt, zo peilt het RTL Nieuwspanel.

Bij de SP van Lilian Marijnissen is 48 procent gaan twijfelen. En ook JA21, de partij van Joost Eerdmans, moet zich met een score van 42 procent zorgen maken. In iets mindere mate geldt dat voor PVV en CDA: grofweg een derde van hun achterban denkt over te stappen naar NSC. Opiniepeiler van RTL Nieuws Gijs Rademaker houdt rekening met een ‘aardverschuiving’: ,,Vanwege het feit dat zeker tien procent al zegt zeker op Omtzigt te gaan stemmen, terwijl er nog geen eens een programma is.’’

Maar waar Omtzigt bij zijn achterban géén punten mee scoort is dat hij overweegt maar in een beperkt deel van de kiesdistricten mee te doen. De partij van Omtzigt is in zo’n geval niet overal aan te vinken in het stemhokje, tot grote teleurstelling van kiezers die op hem wíllen stemmen. 87 procent van die kiezers zou het jammer als ze in november zijn partij niet kunnen aanvinken, toont een flitspeiling van het EenVandaag Opiniepanel aan.

Angst

,,Nu hij heeft gekozen voor een eigen partij, moet hij er ook voor gaan. Deze terughoudendheid straalt angst uit”, reageert een Omtzigt-stemmer tegenover het opiniepanel. Voor veel Omtzigt-kiezers zou het ontbreken van NSC op het stemformulier een mogelijke reden zijn om definitief af te haken op de politiek: ,,Belachelijk, ik vind het niet democratisch als er van tevoren bepaald is op wie ik mag stemmen. Dan ben ik helemaal klaar met de politiek.”

Dat andere partijen niet zullen staan te juichen om de deelname van Pieter Omtzigt aan de Tweede Kamerverkiezingen, staat volgens opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research als een paal boven water. Lachend zegt hij: ,,Dit is rampscenario nummer één voor velen. Zowel links als rechts van Omtzigt krijgen partijen daar last van’’, stelt hij. ,,Uit eerder onderzoek weten we dat BBB, PvdA-GroenLinks, VVD, PVV, SP en Volt er last van kunnen hebben, eigenlijk blijft alleen SGP stabiel.’’

Ook ‘bij de SP zullen ze hem wel knijpen’, vermoedt Kanne. ,,Want daar gaat allemaal al niet zo lekker. Dat wordt dan wel een heel marginaal partijtje en ook bij Forum voor Democratie en JA21 zitten ze al in de hoek waar de klappen vallen. Deelname van Omtzigt is weer een extra duwtje omlaag.’’

Tegelijk benadrukt Kanne dat het verlies van andere partijen heel erg afhangt van waar Pieter Omtzigt inhoudelijk mee komt. ,,Omdat de mensen die op hem willen stemmen nu zo divers zijn, gaat hij ook kiezers teleurstellen’’, licht hij toe.

Kanne verwacht dat een deel van die kiezers die nu mogelijk nog voor Omtzigt lijken te vallen, alsnog zullen afhaken. ,,Je kunt niet kiezers bij BBB én PvdA-GroenLinks blij maken.’’ Op een onderwerp als stikstof en boeren lijkt Omtzigt ‘niet klakkeloos de kant van de boeren te kiezen’. ,,Omtzigt weet dat er iets moet gebeuren tegen stikstof. Het kan zijn dat een deel van de mensen die hij nu pakt van de BBB, later weer kwijtraakt.’’

