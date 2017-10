Onderhandelaars voor het laatst om tafel: puntjes op de i

Volgens D66-voorman Alexander Pechtold gaat het vooral om tekstuele aanpassingen. Volgens hem zijn de medisch-ethische thema's, waaraan D66 zoveel belang hecht, in de plannen goed overeind gebleven.



Geen van de onderhandelaars zei nog een lange sessie te verwachten. Het is een kwestie van wat punten en wat losse opmerkingen, zeiden ze bij aanvang van het overleg in de Stadhouderskamer op het Binnenhof.



Pechtold maakte gisteren bekend geen zitting te nemen in het kabinet, maar als fractievoorzitter in de Kamer te gaan. ,,De stabiliteit van de coalitie staat voorop. Ik zou het ongelooflijk leuk vinden weer als bestuurder aan de slag te gaan, maar ik ben pas 51 jaar. Ik mag tenminste nog 19 jaar", zegt hij daarover in een interview met deze krant. ,,En er is nóg een overweging: ik doe hier mijn thuisfront een groot plezier mee." In navolging liet ook CDA-leider Sybrand Buma weten in de Kamer te blijven. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) liet dat al eerder weten.