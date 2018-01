Onderminister VS: Hoekstra zat fout

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt afstand van de uitspraken die Pete Hoekstra in 2015 heeft gedaan dat in Nederland politici in brand worden gestoken. Onderminister Steve Goldstein stelt dat de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag spijt heeft.

,,De ambassadeur heeft in 2015 fouten gemaakt en uitlatingen gedaan die hij niet had moeten doen. Dat realiseert hij zich'', zegt Goldstein. ,,We hebben de ambassadeur duidelijk gemaakt dat hij door moet gaan om dit achter zich te laten. En hij begrijpt dat heel goed.''

Goldstein verwijst ook naar de tweet van de ambassadeur in december. Daarin bood Hoekstra zijn excuses aan na een interview waarin hij eerdere uitspraken over onder meer no-gogebieden in Nederland ontkende.

Nepnieuws

Hoekstra weigerde twee dagen geleden te zeggen of hij nog altijd gelooft dat in Nederland politici in brand worden gestoken, zoals hij in het verleden heeft beweerd. Op een persconferentie kort nadat hij zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander had overhandigd, ontweek Hoekstra keer op keer vragen van journalisten hierover. ,,Ik ga dit onderwerp niet opnieuw bespreken'', zei Hoekstra.

De nieuwe ambassadeur, die geldt als een vertrouweling van president Trump, noemde zijn eigen uitspraken over de brandende politici en dat er in ons land ‘no-go zones’ eind vorig jaar in een interview met Nieuwsuur ‘nepnieuws’. Vervolgens ontkende hij dat hij dat woord had gebruikt. Hoekstra bood daarna weliswaar in een verklaring via Twitter excuses aan, maar alléén voor het Nieuwsuur-interview.

Terugtrekken

Hoekstra zegt na de ontstane ophef geen moment te hebben overwogen om zichzelf als ambassadeur terug te trekken. ,,De president heeft mij geselecteerd omdat hij denkt dat ik de juiste man ben voor deze baan. De senaat heeft mijn benoeming bevestigd. Eén interview heeft daar geen impact op'', zei Hoekstra op een vraag van deze krant.