Onderwijsraad: Scholen moeten uitgaven beter verantwoorden

Het adviesorgaan deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de bekostiging van scholen. Bij de Kamer was onvrede over de manier waarop scholen geld krijgen, nadat in 2014 150 miljoen euro was uitgetrokken voor het aannemen van jonge leraren. Dat geld kwam in de lumpsum terecht, waarna het compleet onduidelijk was of het geld was uitgegeven aan die jonge docenten of bijvoorbeeld aan een kapotte dakgoot of schoolboeken.



Voor een deel is dat eigen schuld, stelt Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad. ,,De Kamer zegt aan de voorkant niet hoe aan de achterkant wordt gecontroleerd of het juist is uitgegeven. Het is te vrijblijvend.''