Onderzoek: Geen kanker door sporten op rubberkorrels

Twee vooraanstaande Amerikaanse kankerspecialisten hebben overal in de staat Californië, de staat met veruit de meeste sportvelden in de VS en een zeer diverse populatie, een onderzoek gedaan naar het verband tussen de aanwezigheid van rubbergranulaat en de jaarlijkse kankerstatistieken. In een nieuwe publicatie in het medisch vakblad Cancer Epidemiology schrijven ze: ,,Onze bevindingen tonen geen verband aan tussen blootstellingen van individuen aan velden met rubberkorrels en het aantal gevallen van kanker. Het mijden van deze velden vanwege angst voor een verhoogd kankerrisico is niet gerechtvaardigd.''

Grote onrust

Zembla zorgde hier in 2016 voor grote onrust in voetballand door het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden aan de kaak te stellen. Daarin zeiden wetenschappers dat het RIVM nooit goed had onderzocht of kankerverwekkende stoffen in rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.



Nader onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees uiteindelijk uit dat de risico's te verwaarlozen zijn, maar het wachten was op grootschalig Amerikaans onderzoek.



Dat ligt er nu, nadat een eerder en kleiner Amerikaans onderzoek al geen enkele correlatie aantoonde. Ook deze keer was er - althans in Californië - op alle twintig geanalyseerde punten (zoals leeftijd, ras en geslacht) geen verband te vinden, melden de onderzoekers. Het RIVM kan niet gelijk reageren op deze nieuwe publicatie.