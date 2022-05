Onderzoek mondkap-order Sywert weer vertraagd: voor de zomer niet klaar

Het is het zoveelste uitstelbericht van het onderzoek naar de mondkapjesaffaire. Vorig jaar kondigde het kabinet een groot onafhankelijk onderzoek aan naar de megadeal waardoor Van Lienden in één klap multimiljonair werd. Maar keer op keer moet de verantwoordelijk minister melden dat Deloitte toch meer tijd nodig heeft om de feiten op een rij te zetten.

Maar dat gaat ‘helaas’ niet lukken, meldt Helder vanavond in een korte brief aan de Tweede Kamer. Een ‘betrokken partij’ heeft recht op een langere periode van ‘wederhoor’. Een woordvoerder kan niet zeggen of het over Van Liendens organisatie gaat die langer de tijd krijgt om te reageren op de eerste bevindingen van Deloitte, of juist een betrokkene aan de zijde van het ministerie. ,,Dat is niet aan ons", meldt de woordvoerder.