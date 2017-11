Onderzoek naar 4000 deals tussen fiscus en bedrijven

Het niet volgen van voorgeschreven procedures is niet acceptabel, meldt Snel aan de Tweede Kamer. Nu wordt nagegaan of er bij de andere afspraken wellicht ook dingen verkeerd zijn gegaan.



Snel regeert op onthullingen in media over de zogenoemde Paradise Papers, documenten over belastingontwijking. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst in de fout ging toen het een belastingafspraak maakte met de multinational Procter & Gamble. Een inspecteur handelde daar in zijn eentje, wat niet had gemogen. Het bedrijf bespaarde door de deal 169 miljoen dollar aan belastingen in Nederland.