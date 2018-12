Onderzoek naar misstanden Huis voor Klokkenluiders

De Nationale Ombudsman gaat de melding over het functioneren van het Huis onderzoeken. De melding over de benoemingsprocedure zal door een onafhankelijke commissie worden onderzocht, aldus minister Ollongren. ‘Nu het een melding over het Huis voor Klokkenluiders betreft, kunnen melders niet terecht bij de organisatie die daarvoor is opgericht. Dit maakt dat het vinden van een passende procedure extra aandacht en onderzoek heeft gevergd’, schrijft ze aan de Kamer.