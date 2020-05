Onderzoeken naar kanker weer opgestart

Fo­rum-den­ker en oud-raads­lid Duiven ontkent oproep tot geweld: ‘Was filoso­fisch bedoeld’

9 mei Schrijver en denker Sid Lukkassen weerspreekt dat hij geweld toelaatbaar acht om het in zijn ogen eenzijdige medialandschap om te vormen. Uitgelekte whatsappberichten waarin hij stelt dat er ‘echt mensen letterlijk moeten worden uitgeschakeld zodat hun posten vrijkomen’ zijn ‘filosofisch’ bedoeld’, zegt hij in een filmpje dat is verschenen op The Post Online (TPO).