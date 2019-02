Online gokken wordt legaal

Populariteit

Online gokken neemt razendsnel in populariteit toe. Het aantal Nederlanders dat tegen betaling illegaal op internet zegt te gokken, is de afgelopen twee jaar met 20 procent gegroeid naar ruim 1,8 miljoen. In totaal begroten onderzoekers de markt op bijna 600 miljoen euro per jaar, evenveel als twee jaar terug.



Tweederde van de frequente online spelers (minstens zeven keer per jaar) zegt het liefst bij een officiële aanbieder met Nederlandse licentie te spelen. Al met al loopt de schatkist jaarlijks tot 100 miljoen euro aan belastinginkomsten mis.



Populaire gokspelen op internet zijn poker, bingo, casinospelen als roulette en wedden op sportwedstrijden. ,,Online gokken groeit al jaren en die trend versnelt nu ook nog’’, constateert Jeroen Senster van Motivaction, dat ruim 15.000 mensen tussen de 18 en 80 jaar bevroeg. Oorzaak is de nog immer toenemende rol van internet. ,,Ook mensen die nooit naar een fysiek casino zijn gegaan komen daardoor gemakkelijker in aanraking met online gokken, onder meer door de vele populaire social games op internet.’’