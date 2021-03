‘Onze Pieter’ kwam, sprak en vertrok, maar zijn schaduw blijft voorlopig boven het Binnenhof hangen

CORONAREGELS Latere avondklok te elfder ure op tafel: ‘Grapper­haus noemde het, iedereen was voor’

24 maart Meer dan een avondklok van een uur later zit er epidemiologisch gezien niet in volgens het kabinet. Pas in het Catshuis zondag kwam het idee op tafel, maandag in het Veiligheidsberaad waren alle burgemeesters voor.