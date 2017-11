Onzin dat de NPO niet met minder geld zou kunnen

Volgens NPO-baas Shula Rijxman kan de broekriem niet nog eens worden aangehaald. De vraag is echter of dat waar is. Inderdaad is er de afgelopen jaren al flink het mes gezet in het budget van de publiek omroep. Omroepen fuseerden om kosten te besparen. Ook moest de publieke omroep zich meer op haar kerntaken concentreren: programma’s op het gebied van informatie, cultuur en educatie. Amusement was niet langer zo’n kerntaak. Toch heeft de kijker daar de afgelopen jaren amper iets van gemerkt.

Het is goed dat er een publieke omroep is die zorgt voor nieuws, documentaires en programma’s waarvoor bij commerciële partijen geen ruimte is. Maar de bewering van de NPO dat dat echt niet met minder geld kan, is onzin. Wie afstemt op een van de publieke zenders ziet nog steeds allerlei programma’s vol BN’ers in spelletjes. In plaats van klagen, zou de NPO beter écht een keer naar haar programmering kunnen kijken. Net als naar de vraag of het derde tv-net nodig is om de publieke taak te kunnen uitvoeren. Dat is beter dan kabelaars meer bijdrage te laten afdragen, zoals Rijxman eerder opperde. Die zullen die hogere bijdrage waarschijnlijk deels doorberekenen aan de kijker, waardoor de belastingbetaler via een U-bocht alsnog opdraait voor de weigering van de NPO om zuiniger aan te doen.