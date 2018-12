‘Onzorgvuldig onderhoud oorzaak fatale helicrash Mali’

De Groene Amsterdammer heeft de hand weten te leggen op het onderzoek, dat nooit openbaar is geworden. Daarin staat dat het gewraakte onderdeel van de Apache, een belangrijk component uit het besturingssysteem van de gevechtshelikopter, in 2008 in onderhoud is geweest bij de grootste helikopterwerkplaats ter wereld in de Amerikaanse staat Texas. Dat is gebruikelijk; de luchtmacht doet het onderhoud van die complexe apparatuur nooit zelf. Daar moet het onderdeel zijn verbogen, stelt De Groene . Ook zou dat al tijdens de productie gebeurd kunnen zijn. De verbuiging zorgde uiteindelijk voor een breuk, waardoor de sensor een verkeerd signaal stuurde naar de boordcomputer, die daarop een automatische correctie inzette die ertoe leidde dat de Apache in de lucht begon te rollen. De 30-jarige kapitein René Zeetsen en de 26-jarige eerste luitenant Ernst Mollinger stonden machteloos; zij konden niks doen om het toestel weer onder controle te krijgen. Met 86 kilometer per uur boorde de Apache zich in het zand van Mali, bij de stad Gao.

Ontwerp

Defensie stelde na onderzoek dat er sprake was van een technische fout. ‘De oorzaak van het falen lag in het ontwerp van het component’, schreef toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis in november 2016 aan de Tweede Kamer.



Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie kunnen beide lezingen kloppen. ,,Feit is dat het materiaal van het onderdeel niet hard genoeg was en sindsdien is vervangen door harder materiaal. Dan is het een ontwerpfout. Maar wat er in 2008 met het onderdeel in de VS is gebeurd, weten we niet. Dat hoort goed te zijn, maar ze kunnen iets fout hebben gedaan.’’ Dat valt volgens hem niet te achterhalen. Wel noemt hij het ‘een logische gedachte’ dat de onderhoudsfout tussen 2008 en 2015 eerder aan het licht had moeten komen.