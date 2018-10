Ook handelsmissies naar Saoedi-Arabië op losse schroeven

Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de zaak van de verdwenen Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Ook de handelsmissie eind november ‘acht het kabinet niet opportuun’. Bedrijven moeten zelf beslissen of zij nog meegaan. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de missie in november organiseert, zijn er ‘zover bekend’ nog geen afzeggingen van bedrijven binnengekomen.



Blok wil nog niet de stekker uit beide handelsmissies trekken. Daarvoor wil hij eerst de ‘verdere ontwikkelingen in de zaak’ afwachten. Ook wil hij daarbij in nauw overleg treden met andere landen over ‘op welke andere wijze de internationale zorgen over de zaak-Khashoggi het beste geadresseerd kunnen worden’.