Ook jongens krijgen vanaf 2021 een HPV-vaccinatie

Niet minder, maar juist meer kleine plastic flessen in zwerfafval

8:03 Het aantal kleine plastic flessen in het zwerfafval laat een stijgende lijn zien, in plaats van de dalende lijn die de industrie heeft beloofd. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) is hier totaal niet over te spreken en schuift nu een belangrijk besluit naar voren over de invoering van statiegeld als oplossing.