Ook SGP-leider Kees van der Staaij kondigt vertrek aan

Van der Staaij kwam in 1998 als 29-jarige in de Tweede Kamer en in 2010 volgde hij Bas van der Vlies op als partijleider. Vanwege zijn ruime ervaring wordt hij gezien als nestor met veel kennis over de regels en procedures van de Kamer. Voor hem is nu ‘een tijd van gaan’ gekomen. Ook zegt hij uit te kijken naar een leven ‘buiten de opslokkende wereld van de politiek’.