Ook vanuit de coalitie druk op De Jonge om door het stof te gaan

Minister Hugo de Jonge (CDA) ligt zwaar onder vuur in het Kamerdebat over zijn bemoeienis met de aanloop naar de Sywert-deal. Oppositiepartijen hekelen 'CDA-vriendjespolitiek'. Coalitiepartijen lijken De Jonge vooralsnog te steunen, maar voeren wel de druk op hem op om sorry te zeggen.

Bij enkele oppositiepartijen ligt de motie van wantrouwen al wél op de printer, bijvoorbeeld bij Wybren van Haga die de hele mondkapjesdeal ‘huiveringwekkend’ noemt. Volgens de BoerBurgerBeweging heeft De Jonge de Kamer voorgelogen, ook de PVV is uiterst kritisch. De fracties van GroenLinks en PvdA sluiten steun voor de rode kaart niet uit. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vraagt zich af of dit ‘kabinet in staat is tot integere politiek’: ,,Ik zie het op dit moment nog niet.’’

Afgaande op de inbreng van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie blijven die vooralsnog De Jonge steunen. Toch liggen er ook van die partijen talloze vragen die nog moeten worden beantwoord over de miljoenendeal. Zo willen partijen weten waarom De Jonge vaak contact met en over Van Lienden onderhield en waarom hij daar in eerste instantie over zweeg.

D66-Kamerlid Wieke Paulusma stipt in haar bijdrage aan dat De Jonge excuses aanbood, maar zegt ook ‘heel erg benieuwd te zijn of de minister hier een gevolg aan gaat geven’.

Volgens SP-Kamerlid Maarten Hijink ‘lijkt minister De Jonge in zijn eentje het staatsrecht te herschrijven’. ,,We hebben stukken nu wél gekregen, omdat minister De Jonge daarop heeft aangedrongen.’’ Het verbaast hem hogelijk dat de CDA-bewindsman vervolgens nog een selectie mocht maken uit de stukken die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. ,,Hoe kan het dat we in deze bizarre toestand terecht zijn gekomen?’’ vraagt de SP’er zich hardop af. ,,Hoe kan het dat - nu de minister van Wonen in het nauw zit - we als Tweede Kamer ineens wél worden geïnformeerd?’’

‘Niet mijn portefeuille’

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg (VVD), die nu de portefeuillehouder mondkapjes is, erkent dat de CDA-bewindsman een selectie heeft mogen maken. Zij vraagt de Tweede Kamer om geduld te betrachten, omdat er nog een onderzoek gaande is van onderzoeksbureau Deloitte, dan komt er meer informatie naar buiten. ,,Ik wil graag excuus maken, dit verdient de schoonheidsprijs niet, dit is niet zoals het hoort te gaan”, zei Helder over deze selectieve informatievoorziening. Helder had liever gewacht op het volledige feitenrelaas dat na onderzoek van Deloitte opgesteld kan worden.

Informatievoorziening

De vraag die de Tweede Kamer bezighoudt is of de toenmalige minister van Volksgezondheid De Jonge de Tweede Kamer wel volledig en juist geïnformeerd. Juni vorig jaar meldde de CDA’er dat hij ‘met de inhoud van de overeenkomst niet bekend was en bij de besluitvorming niet betrokken was’. In een tijdlijn die het kabinet vorige zomer opstelde op verzoek van de Kamer ontbraken ook de cruciale appjes tussen De Jonge en anderen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt daarom over ‘de methode-Rutte’ bij De Jonge: ,,Ik verwacht van bewindspersonen dat ze op ieder moment eerlijk informatie delen met de Kamer en journalisten.”

Partijen zijn fel omdat vragen over De Jonges rol bij de deal eerder nog omzeild werden met teksten als ‘dit is niet mijn portefeuille’ en ‘ik ben er niet bij betrokken’. ,,Waarom is er gisteren pas openheid van zaken gegeven?” vraagt SGP-leider Kees van der Staaij. ,,Waarom is niet eerder de volle waarheid verteld over de betrokkenheid van De Jonge bij deze deal?”

Fracties vrezen ook dat cruciale informatie nog mist omdat De Jonge veelvuldig met zijn privéaccount mailde. Minister Helder verklapte tijdens het debat overigens per abuis het precieze mailadres tijdens van De Jonge, tot consternatie van De Jonge zelf. ,,Excuus, ik dacht dat we onder ons waren”, zei Helder grappend.

Kamerleden willen weten of De Jonge wist dat Van Lienden riante winst zou gaan maken en waarom de portefeuillehouder, minister Helder niet eerder over alle informatie van De Jonge beschikte.

Bekijk hier de video waarin Hugo de Jonge in mei 2021 meldt dat hij niet betrokken was bij de Sywert-deal, tekst loopt door onder de video.

PVV-Kamerlid Fleur Agema benadrukt in het debat dat het landelijke inkoopcentrum LCH ‘niets moest hebben’ van Van Lienden en zakenpartners in het voorjaar van 2020: ,,Het was ‘nee’ voor Sywert van het CDA. Maar CDA’ers regelen dingen voor elkaar, dat is nepotisme, dat is fout. Van Lienden is een oplichter, het geld moet terug.” Zij oordeelt: ,,Excuses zijn niet genoeg.’’

CDA

CDA-Kamerlid Joba van den Berg herinnerde de Tweede Kamer eraan dat het parlement zelf ook schreeuwde om meer mondkapjes destijds: ,,Dat de minister talloze aanbiedingen kreeg is niet vreemd. Maar de aanbiedingen zijn allemaal afgehandeld door de toenmalige minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn. De persoonlijke integriteit staat niet ter discussie.”

Wel was het ‘handiger’ geweest als De Jonge eerder open kaart had gespeeld over zijn rol, erkent Van den Berg. ,,Het is niet handig dat hij niet vertelde over de appjes van Van Lienden die hij doorgestuurd heeft. Het was echt beter geweest als de informatie eerder naar de Kamer was gekomen.” Ze bestrijdt dat De Jonge bemiddelde omdat Van Lienden CDA’er is, zoals diverse partijen claimen. ,,Maar dat het onbetrouwbare lieden waren, was toen niet bekend.”

Van den Berg begrijpt dat De Jonge en het kabinet zwichtten voor de publicitaire druk. ,,Sywert dreigde ook te gaan concurreren met de landelijke inkopers. Dus ik snap dat je dat wil voorkomen.” Andere partijen hekelen haar opstelling, Klaver suggereert dat het CDA-Kamerlid beter in het kabinetsvak kan plaatsnemen. ,,Wij zouden hier samen aan waarheidsvinding moeten doen”, zei Klaver. ,,U wilt niets weten, bent niet geïnteresseerd waarom er zo lang geen antwoord is gegeven op vragen. Een schande voor de Tweede Kamer.”

‘Geen fraai beeld’

VVD-Kamerlid Judith Tielen vindt dat coalitiegenoot De Jonge (‘geen fraai beeld’) zijn eigen rol bij de mega-order ‘bagatelliseert’ door lange tijd te claimen dat hij ‘geen betrokkenheid’ had bij de zaak. Maar de VVD-fractie wil eerst meer weten voordat er conclusies getrokken worden. ,,De PVV concludeert al dat er CDA-nepotisme plaatsvond, maar ik wil eerst het volledige plaatje zien. We moeten hier de minister in de ogen kijken, dan moeten we afwachten tot het Deloitte-onderzoek.”

Betrokkenen in Den Haag stellen dat veel afhangt van De Jonges eigen opstelling in het debat vandaag. Hij lijkt dus te kunnen rekenen op voldoende steun, al meldt een coalitiebron ook: ,,De grootste vijand van De Jonge is niet de Kamer, maar zijn eigen karakter.”

