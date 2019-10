‘Ook veiligheidsprobleem met scootmobiel en elektrische bakfiets’

De Onderzoeksraad vindt het vreemd dat bijvoorbeeld de elektrische bakfiets - die net als de verongelukte Stint tien kinderen kan vervoeren en in snelheid, gewicht en functionaliteit vergelijkbaar is - gewoon zonder keuring de weg op kan. Ook is niet onderzocht wat de gevolgen van het gebruik zijn op de verkeersveiligheid, blijkt uit het vanmorgen gepubliceerde rapport ‘Veilig toelaten op de weg - Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint’.

Bij de illegale voertuigen ontbreekt het helemaal aan zicht op de veiligheid en het gebruik ervan in het verkeer. Daarom adviseert de Onderzoeksraad aan verkeersminister Van Nieuwenhuizen om voor iedereen duidelijk te maken welke voertuigen wel en welke niet op de openbare weg mogen. Ook moet er streng worden gehandhaafd op illegaal gebruik.

Onafhankelijke keuringsinstantie

Nieuwe voertuigen waarvoor in de toekomst een aanvraag ligt om de weg op te mogen, moeten dan door een onafhankelijke keuringsinstantie worden gefiatteerd, luidt verder de aanbeveling. Vernieuwende voertuigen moeten zelfs maar voor bepaalde tijd worden toegelaten, om eerst in de praktijk te zien of ze de verkeersveiligheid beïnvloeden.

Voertuigen die vooralsnog een vrijstelling hebben, zoals elektrische bakfietsen of gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen, dienen in een toelatingssysteem terecht te komen, Europees of nationaal. Zolang dat niet is geregeld zijn ze bij voorkeur onderworpen aan voorlopige gebruikseisen.

Het onderzoeksrapport komt ruim een jaar nadat op donderdag 20 september 2018 vier kinderen (4, 4, 6 en 8 jaar) uit Oss om het leven kwamen op een spoorwegovergang in die plaats. Een vijfde kind (11 jaar) uit Oss en de begeleidster (32 jaar) uit Heesch raakten zwaargewond. Een hele serie instanties nam deze zaak vervolgens onder de loep.

Veiligheidseisen

TNO zei in december 2018 al dat de originele Stint bij lange na niet veilig genoeg bleek om kinderen in te vervoeren. En dat was ie al niet toen de toenmalige minister in november 2011 de elektronische bolderkar op de weg toeliet. De gekeurde varianten van de oorspronkelijke Stint - inclusief de allereerste officiële versie die bij de RDW in de garage stond - voldoen totaal niet aan de huidige veiligheidseisen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt over de Stint dat weliswaar de veiligheidseisen inmiddels flink zijn aangescherpt, maar dat het toelatingsproces nog steeds tekortkomingen kent. ,,Hierdoor is er nog steeds onvoldoende zicht op de veiligheid bij het op de weg komen van licht gemotoriseerde voertuigen, waaronder de aangepaste Stint.”