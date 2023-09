Ook voor BBB breekt nieuwe fase aan: Van der Plas niet langer als enige in schijnwerpers

met video Van der Plas strikt Keijzer als ‘BBB-pre­mier’ en kaapt per direct drie Kamerleden weg bij JA21 en PVV

Mona Keijzer is de premierskandidaat voor BBB. Caroline van der Plas haalt ook per direct politici van andere partijen binnen: Tweede Kamerleden Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij van JA21 sluiten zich onmiddellijk aan bij BBB, net als PVV’er Lilian Helder. Zo heeft BBB in één klap niet een, maar vier zetels in de Tweede Kamer. Oorlogsheld Gijs Tuinman komt ook hoog op de lijst.