Ook VVD en PvdA willen kijken naar bruikbaarheid mondkapjes, ook in buitenruimte

De Tweede Kamerfractie van de VVD, die van de PvdA en GroenLinks willen ook van het kabinet weten of er toch niet nog eens gekeken moet worden naar de bruikbaarheid van mondkapjes, ook in de buitenruimte. ,,Het meest maak ik mij zorgen over het feit dat de belangrijkste maatregel, die waar we het meest van verwachtten, de 1,5 meter, sleets is geworden’’, zei Aboutaleb gisteren, ook namens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. ,,Voor heel veel mensen heeft die geen betekenis meer, en dat betekent dat we ons moeten beraden op what’s next .”

Verkennen

Het kabinet liet gisteren nog eens weten dat het gebruik van mondkapjes door burgers niet wordt overwogen. In de Tweede Kamer was tot dusver ook geen meerderheid voor zo’n plicht. Toch is coalitiepartij VVD nu minder terughoudend.



,,Ik begrijp de oproep, misschien is een bredere mondkapjesplicht een mogelijke oplossing", zegt Tweede Kamerlid Hayke Veldman Tegelijk ‘kleven er ook nadelen aan’, zegt hij wel. ,,Het is daarom goed om nadere verkenning te doen naar plussen en minnen van een mondkapjesplicht. Als het iets toevoegt dan moeten we dat doen, als het louter schijnveiligheid creëert dan moeten we het niet doen.”



Volgens ChristenUnie kan het ‘dragen van een mondkapje juist ook onvoorzichtig gedrag in de hand werken’. ,,Het is nog te vroeg om daarover te beslissen. We willen eerst afwachten of we met betere naleving van de geldende regels en grotere bereidheid om te testen het virus weer onder controle krijgen", zegt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Ook het CDA blijft terughoudend. ,,Verplichting van mondkapjes is nu niet aan de orde”, aldus CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg.