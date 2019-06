Op deze wegen komt een kilometerheffing voor vrachtwagens

Met de invoering van de vrachtwagenheffing wordt de vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) omgezet naar een variabele heffing, waarbij betaald wordt per afgelegde kilometer. Zo gaat het binnen- en buitenlands vrachtverkeer meer dan nu betalen voor gebruik van de weg. De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden volgens het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingezet voor ‘verduurzaming en innovatie van de Nederlandse vervoerssector’. Dit is ook een belangrijke wens van de branche. Transport en Logistiek Nederland (TLN) laat in een eerste reactie weten de teksten kritisch te gaan beoordelen op de beloften van het kabinet dat de nieuwe heffing kostenefficiënt (niet te duur) en gebruiksvriendelijk is en dat alle opbrengsten teruggaan naar degenen die de heffing betalen. De heffing gaat gelden voor nagenoeg alle autosnelwegen (A-wegen) en een aantal andere wegen (met name N-wegen), maar bijvoorbeeld ook het Rotterdamse havengebied. Dit zijn met name trajecten waarop naar verwachting uitwijkend vrachtverkeer van substantiële omvang zou ontstaan als de heffing alleen op autosnelwegen zou gelden.

Investeringskosten

Het bedrag van de heffing in het wetsvoorstel is afhankelijk van gewichtsklasse van het voertuig en de milieueigenschappen (euro-emissieklasse), maar is gemiddeld circa 15 cent per gereden kilometer. De De meest vieze en zware vrachtwagens gaan 26 cent per kilometer betalen, de schoonste en lichtste bijna 8 cent. Dit is vergelijkbaar met de tarieven in Duitsland en België.



De eenmalige investeringskosten voor invoering van de vrachthavenheffing liggen rond de 200 miljoen euro. De jaarlijkse exploitatiekosten van het systeem zijn geraamd op 100 tot 125 miljoen euro per jaar.



Zodra de vrachtwagenheffing is ingevoerd, wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens verlaagd. Dit levert ongeveer 33 miljoen euro per jaar minder inkomsten voor de overheid op.



In het voorstel staan ook de boetebedragen voor het omzeilen van de vrachtwagenheffing. Zo gaat manipulatie of ondeugdelijk gebruik van de boordapparatuur van een vrachtwagen die zich op de weg bevindt, 1000 euro kosten. Ontbreken van werkende apparatuur levert een boete van 300 euro op.