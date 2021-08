Op zoek naar een uitweg in de formatie, is daar ineens: het minderheidskabinet

VIDEO Rutte: Kabinet werkt ‘heel hard’ aan noodplan, is ‘onze heilige plicht’

26 augustus Het kabinet werkt ‘heel hard’ aan een noodplan voor de Nederlanders en Afghaanse helpers die achterblijven in Kaboel nadat Nederland de evacuaties stopt. ,,We werken koortsachtig – met anderen – aan hoe wij ze de komende tijd zo goed mogelijk kunnen ondersteunen", zei demissionair premier Mark Rutte. ,,Dat is onze heilige plicht.”