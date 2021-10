‘Opgepakte terreurverdachten Eindhoven hadden Rutte, Baudet en Wilders in vizier’

Honderden grote en kleine petities ingediend bij politici: ‘Er moest gewoon tegenge­luid zijn’

22 september Sinds de Tweede Kamer in maart 2017 aantrad, en het kabinet later dat jaar, hebben burgers vele honderden petities ingediend om hun wensen of grieven te uiten. Heeft de politiek daar eigenlijk iets mee gedaan? We pikken er tien opvallende petities uit, over grote en kleinere onderwerpen, en spreken met een blije of gedesillusioneerde hoofdrolspeler.