Opgestapte Tweede Kamerleden incasseren 400.000 euro wachtgeld

Alexander Pechtold stapte in oktober 2018 op als fractievoorzitter van D66. ,,Ik hoor het je denken: daar vertrekt er weer eentje voortijdig’’, zei hij in zijn afscheidsspeech voor collega’s in de Tweede Kamer. ,,Ik deel het gevoel dat de doorstroming soms zorgelijk is, maar na twaalf jaar is het voor mij mooi geweest.’’



Het vertrek was maanden voorbereid. Ruim een halfjaar eerder besprak Pechtold het plan al met zijn kinderen, zo zei hij. Maar vooruitzicht op een nieuwe baan had hij niet. Sterker nog: pas afgelopen november – een dik jaar na zijn vertrek – ging Pechtold weer voltijds aan de bak, als directeur bij het CBR. In de tussentijd ontving hij wachtgeld, zo bevestigt hij aan deze site. Een bedrag van naar schatting 90.000 euro.